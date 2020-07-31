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KOZAN, (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Adana'da orman yangını paniği

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Adana'da orman yangını paniği
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ADANA’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.

İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alan küle döndü.

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