Adana'da operasyon: 80 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 60 tabanca, 15 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 229 şarjör, 637 dolu fişek, silah yapımında kullanılan malzemeler, 629 uyuşturucu hap ile 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlarla yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan uygulamalarda 169 motosiklete toplam 1 milyon 888 bin 578 lira ceza kesildi, 52’si de trafikten men edildi.