Adana’da operasyon! 3 sahte doktora soruşturma... Çok sayıda ilaç ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin çalıştığı 7 katlı iş yerine, bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiğini belirledi. Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, , mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Covid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında, ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma’ ile ‘1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)