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Adana’da operasyon! 3 sahte doktora soruşturma... Çok sayıda ilaç ele geçirildi

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#Adana#Polis#İlaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 17:20

Adana'da diploması olmadığı halde tıbbi müdahale yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin çalıştığı 7 katlı iş yerine, bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiğini belirledi. Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, , mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Covid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Adana’da operasyon 3 sahte doktora soruşturma... Çok sayıda ilaç ele geçirildi

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında, ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma’ ile ‘1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Adana#Polis#İlaç

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