Adana’da operasyon! 10 milyon adet ele geçirildi...
Adana'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı.
10 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda, 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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