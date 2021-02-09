Adana'da oluklu balina heyecanı! İlk kez görüldü
Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesindeki balıkçılar, 15 metre uzunluğundaki oluklu balina ile karşılaştı. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.
Karataş ilçesinde Akdeniz'e balık tutmak için tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta oluklu balina ile karşılaştı. Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar, balıkçılar tarafından anbean kaydedildi. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.
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