Adana'da olaylı gece! 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 TF 519 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Zanlıların otomobille Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, kavşaklarda önlem aldı.

Takibi sürdüren polis, Fevzi Paşa Mahallesi'yle Turhan Cemal Beriker Bulvarı kesişiminde şüphelileri yakaladı.

Üç zanlının üst aramasını ve otomobilde inceleme yapan ekipler, suç unsuru bulamadı.

Zanlılar ve araç detaylı incelenmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

KUMAR OYNATILAN ADRESE BASKIN

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi'nde bir evin usulsüz olarak kahvehaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki gün süren takibin ardından ekipler, savcılığın talimatıyla adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen evin sahibi V.B'yi gözaltına aldı, 15 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten ve yasa dışı kumar oynamaktan işlem yapıldı.

V.B. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.