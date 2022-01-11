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Adana'da kuvvetli sağanak: Minibüs su dolu çukura düştü

#Sağanak#Çukur#Adana
Adanada kuvvetli sağanak: Minibüs su dolu çukura düştü

Adana'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve evlerde su baskınları yaşandı. İçme suyu borusunun patlaması sonucu yolda oluşan ve içi yağmur suyu ile dolan çukura düşen bir minibüs ise hasar gördü.

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Kent genelin iki gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklardaki rögarların tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Sokaklarda ve evlerde meydana gelen su baskınlarına Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti. ASKİ ekipleri, tıkanan rögarları açarken, itfaiye ekipleri ise dalgıç motorlarıyla su tahliyesinde bulundu. Sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda bulunan polis ekipleri de evleri su basan vatandaşların yardımına koştu.

Adanada kuvvetli sağanak: Minibüs su dolu çukura düştü


SU BORUSU PATLADI, MİNİBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı hemzemin geçit yakınında ASKİ'ye ait içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması sonrası oluşan çukur ise sağanak yağış ve borudan basınçla gelen su ile doldu. Bu sırada bulvarda seyir halinde bulunan sürücünün ismi açıklanmayan 01 UY 923 plakalı minibüsün sol kısmı, içi su dolu çukura düştü. Araçtan inmeyen sürücünün telefon ile yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çukurova düşen minibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı. 

Sağanak yağış etkisini azaltmasına rağmen çarşamba gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

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Adanada kuvvetli sağanak: Minibüs su dolu çukura düştü

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#Sağanak#Çukur#Adana

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