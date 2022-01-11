Adana'da kuvvetli sağanak: Minibüs su dolu çukura düştü

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Kent genelin iki gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklardaki rögarların tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Sokaklarda ve evlerde meydana gelen su baskınlarına Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti. ASKİ ekipleri, tıkanan rögarları açarken, itfaiye ekipleri ise dalgıç motorlarıyla su tahliyesinde bulundu. Sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda bulunan polis ekipleri de evleri su basan vatandaşların yardımına koştu.

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