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Adana'da korkutan yangın! Üzüntüyle izlediler

#Yangın#Adana#Ev

Adana'da atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, ekmek tekneleri olan 3 tekerli motosiklet küle döndü. 4 çocuklu aile, motosikletin yanışı ve müdahaleyi üzüntü içinde izledi. 

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Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir evin depo kısmında çıktı. Atık toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Suriye uyruklu ailenin evinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 çocuklu aile, yangını fark edip, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ailenin, atık toplamak için kullandığı 3 tekerli motosiklet ile depodaki atık plastikler yandı.

Adanada korkutan yangın Üzüntüyle izlediler

4 çocuğu ile kaldırıma oturan aile, ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evi sarmadan alevleri söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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#Yangın#Adana#Ev

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