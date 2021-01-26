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Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 00:43 | Son Güncelleme:

Adana'da korkutan yangın! Alevler bitişikteki eve sıçradı

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Adana'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyeden yükselen alevler, bitişikteki 3 katlı evin alt katlarına sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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