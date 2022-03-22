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Adana'da korkunç olay: Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

#Cinayet#Pompalı Tüfek#Adana
Adanada korkunç olay: Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Adana'da Mustafa A.,, üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. (17) tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A.A., tartışma sırasında yanında olan iki ağabeyi ve kuzeni tutuklandı.

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Olay, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A.,  L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.’nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A.,  çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.

Adanada korkunç olay: Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü



KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Mustafa A.,  yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A.,,  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM’

Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Cinayet#Pompalı Tüfek#Adana

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