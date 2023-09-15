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Adana'da korkunç olay! Önce babasıyla tartışan kişiyi vurdu, sonra babasını öldürdü

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#Silah#Baba#Adana
Adanada korkunç olay Önce babasıyla tartışan kişiyi vurdu, sonra babasını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 08:07

Adana’da bir kişi babasıyla tartışan kişiyi tabancayla yaraladı. Baba olay büyümemesi için araya girip oğlundan silahı almak isterken, tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman A., Bülent Koç’un çalıştırdığı restorana gelip alkol aldı. Bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Koç’un oğulları G.K ile A.K de dahil oldu.

A.K. (17), babasıyla tartışan Süleyman A.’yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Bu sırada baba Bülent, oğlunun elinden silahlı almak için atıldığında silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu Bülent Koç başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.K. polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, bacağından yaralanan Süleyman A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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#Silah#Baba#Adana

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