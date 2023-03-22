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Adana'da korkunç olay! 2 arkadaşı alıkoyup dövdükten sonra 91 bin lira gasbettiler

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#Adana#Kozan#Darp
Adanada korkunç olay 2 arkadaşı alıkoyup dövdükten sonra 91 bin lira gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 10:25

Adana’nın Kozan ilçesine Malatya’dan iş bulmak için gelen inşaat işçileri Uygur A. (23) ve Nurullah Ç.’yi (23) gittikleri evde alıkoyup, darbederek 91 bin lira gasbeden 4 şüpheli, benzin aldıkları akaryakıt istasyonundaki market görevlisinin ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 16 Şubat günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya’dan iş aramak için Adana’nın Kozan ilçesine gelen inşaat işçileri Uygur A. ve Nurullah Ç., bir yakınlarının yönlendirmesiyle Beyza Ö.’nün (20) evine gitti. Eve gelen Uygur A. ve Nurullah Ç’yi karşılayan Beyza Ö., salona geçip oturmalarını istedi. Kısa süre sonra Beyza Ö’nün evine, arkadaşları Miraç E. (20), Muhammet Erkan I. (20) ve Veysel Osman Y. (18) geldi. Salona geçen üç kişi, burada oturan Uygur A. ve Nurullah Ç.’ye silah çekerek ceplerindeki parayı istedi.

İki arkadaşın 12 bin lirasını aldıktan sonra cep telefonlarına da el koyan şüpheliler, Uygur A. ve Nurullah Ç.’nin yakınlarına 'Kozan’a iş aramaya geldik. Zor durumda kaldık. Para gönderebilir misiniz?' diye mesaj attı. Parayı Beyza Ö.’nün hesap numarasına talep eden şüpheliler, iki arkadaşın yakınlarından bu yöntemle toplamda 79 bin lira aldı.

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MARKET GÖREVLİSİNİN DİKKATİ KURTARDI

Parayı aldıktan sonra Beyza Ö.’yü evde bırakıp Uygur A. ve Nurullah Ç.’yi zorla otomobile bindiren şüpheliler, kent merkezine doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında iki arkadaşı darbeden şüpheliler, Ziyapaşa Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Bu sırada iki arkadaş istasyonda bulunan marketin görevlisine jest ve mimiklerle zorla alıkoyulduklarına dair işarette bulundu. Durumu fark eden görevli, polisi aradı. Kısa sürede akaryakıt istasyonuna gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Beyza Ö. de Kozan’daki evinde yakalandı.

Yapılan aramada üstlerinden bir ruhsatsız tabanca çıkan şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, Uygur A. ve Nurullah Ç. ile aralarında alacak meselesi olduğunu, ikiliyi gasbetmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Beyza Ö., Miraç E. (20) ve Muhammet Erkan I. tutuklandı, Veysel Osman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Kozan#Darp

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