Adana'da korkunç kaza! Otomobil takla atarak karşı şeride geçip işçi servisine çarptı: 2 can kaybı, 14 yaralı

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Kaza, saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu Acıdere mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Mehmet Can Andırın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile çarpıştı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Andırın ile yanındaki annesi Hayriye Andırın itfaiye tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Andırın ailesinin yakınları, gözyaşı döktü.

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Yaralanan midibüs sürücüsü E.İ. ile 13 işçi ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Can Andırın ile Hayriye Andırın’ın cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.