Adana'da korkunç kaza! 8 kilometre ters yönden ilerledi, 3 kişi yaşamını yitirdi

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Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Boz'un kullandığı hafif ticari araç ile otoyolda ters şeride girdi. Bir çok sürücüyü tehlikeye atarak ilerleyen Boz’a polis ekipleri ters yönden gittiği için ‘dur’ ihtarında bulundu.

“8 KİLOMETRE TERSTEN GİDİP, OTOMOBİLLE ÇARPTI”

Boz, polislerinde ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan tersten yoldan gitmeye devam etti. Bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün kullandığı 06 DSC 216 otomobile çarptı.



Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ters yönde ilerleyen Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve çarptıkları otomobil sürücüsü Fatih İlkgün’ün öldüğünü belirledi.

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Kazada ölen kişilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.