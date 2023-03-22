Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 212 şüpheli gözaltına alındı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.

212 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı, 212'sini gözaltına aldılar. Operasyonu başarıyla tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler.