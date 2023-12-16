Adana'da kız arkadaşına çarpan otomobili kundakladı! 8 otomobil zarar gördü

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Kozan Sanayi Sitesi’nde dün gece bir kaportacının önünde park halindeki Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören bekçinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevredeki otomobillere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak kundaklanan otomobil ile hemen yanındaki başka bir otomobil tamamen yandı. Yangının sıçradığı diğer 6 otomobilde de hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralamalı trafik kazasına karıştığı için otomobili kundakladığı belirlenen E.U., gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA ÇARPMIŞ

E.U.'nun dün akşam kundakladığı Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kız arkadaşı Selenay A. (22), Leyla A.(23) ve Beyza A.'ya (13) çarparak yaralanmasına neden olduğu, bu yüzden aracı yaktığı ileri sürüldü.

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Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 2 milyon liralık zararın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.