Adana’da karnaval coşkusu... Yer gök portakal

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BU yıl 12’ncisi düzenlenen ve festival bünyesine dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla dün Adana’da başladı. Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Festival dahilinde gerçekleştirilecek etkinliklere değinerek şunları söyledi:

7 BİN ETKİNLİK

“Özellikle Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye’nin önemli sanatçıları konserler verecek. 30 noktada yaklaşık 500’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Adana’da 1000 sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Adana’da ayrıca 18 metre yüksekliğinde holofluks gösterisi olacak. Atatürk olmazsa olmazımız. Atatürk Kültür Yolu’nda bir dijital performansı da karnaval sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. 7’den 70’e her kesimden vatandaşımıza hitap eden birçok etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca dünyada en uzun süreli, en fazla sanatçı ve katılımcısıyla bir marka haline geldi. Bu nedenle artık uluslararası kurum ve kuruluşlara daha fazla yer veriyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz.”

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Mehmet Nuri Ersoy

2 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek festival etkinliklerinde çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, kortej yürüyüşüyle renkli görüntüler oluşturdu. Portakal çiçeklerinin en yoğun olduğu nisan ayında gerçekleştirilen karnavalda, Türkiye’nin 4 bir yanından festivale katılmak için Adana’ya gelen katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor. Adana Portakal Çiçeği Festivali’nde söyleşiler, dans gösterileri, konserler ve sergiler yer alıyor. Adana’da bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı katılımcının beklendiği 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bölgeye 4.5 milyar TL katkısı olacağı tahmin ediliyor. Adana’nın yanı sıra çevre illerdeki otellerde de doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı ve kentte günde 200 ton et tüketileceği öngörülüyor. Belirlenen alanlarda kurulan yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak.

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