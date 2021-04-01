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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Adana'da kahvehaneye kumar baskını! Polisi görünce pencereye koştular ama...

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Adana'da kahvehane baskınında polisi gören kişiler önce pencereden kaçmaya çalıştı ancak burada da polisle burun buruna geldiler. Kahvehanedeki baskın anı polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

Kumarhaneye çevrilen eve baskın 16 kişiye, 50 bin 400 lira ceza
Kumarhaneye çevrilen eve baskın! 16 kişiye, 50 bin 400 lira ceza

ÇOK SAYIDA PUL VE OYUN KAĞIDI ELE GEÇİRİLDİ

44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Adanada kahvehaneye kumar baskını Polisi görünce pencereye koştular ama...

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

Adanada kahvehaneye kumar baskını Polisi görünce pencereye koştular ama...

Beşiktaşta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada
Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada!

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanındaki 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza uygulandı. 

Adanada kahvehaneye kumar baskını Polisi görünce pencereye koştular ama...



Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak’taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. İçeride müzik ve alkol eşliğinde eğlenen 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza kesildi. İş yeri sorumlusu Ferhat Y. hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. 

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