Adana'da kahvehaneye kumar baskını! Polisi görünce pencereye koştular ama...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA PUL VE OYUN KAĞIDI ELE GEÇİRİLDİ

44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI



Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanındaki 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza uygulandı.







Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak’taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. İçeride müzik ve alkol eşliğinde eğlenen 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza kesildi. İş yeri sorumlusu Ferhat Y. hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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