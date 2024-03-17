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Adana'da kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı

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#Ceyda Gürler Erkoç#Adana#Trafik Kazası
Adanada kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 12:57

Adana’da, geçen cuma otoyolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erkoç’un 9 ay önce dünyaevine girdiği ve bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Kaza, 15 Mart saat 17.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan 20 araç birbirine çarptı.

Adanada kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Adanada kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ceyda Gürler Erkoç’un 9 ay önce evlendiği, bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Adanada kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı

Erkoç, doktorların müdahalelerine karşın dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından Erkoç’un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Erkoç, Buruk Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Adanada kahreden ölüm: 1 aylık hamile Ceyda, kurtarılamadı

 

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#Ceyda Gürler Erkoç#Adana#Trafik Kazası

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