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Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu

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Adana’da kaçakçılık operasyonu
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ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 87 cep telefonu, 3 bin 280 puro, 400 paket sigara, 76 paket pipo tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. İş yeri ve evlerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 87 cep telefonu, 3 bin 280 puro, 400 paket sigara, 76 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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