Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis dört adrese yaptığı baskında 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Polis olayla ilgili dört zanlıyı gözaltına aldı.