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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron, tütün, akaryakıt ile sahte içki ele geçirildi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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