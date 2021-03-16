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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve 390 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polisin şok baskınlarında yapılan aramalarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve müstakil bir evde bin 390 litre sahte içki ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.

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