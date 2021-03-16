Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polisin şok baskınlarında yapılan aramalarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve müstakil bir evde bin 390 litre sahte içki ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.

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