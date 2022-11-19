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Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı

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#Adana#Kaçak Sigara#Operasyon
Adanada kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 10:33

Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara ve 10 bin 180 paket sigara ile 50 kilo tütün ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.

KOM ekiplerinin 2 ev, 2 depo ve 1 TIR'da yaptığı aramalarda; gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilo tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Adana#Kaçak Sigara#Operasyon

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