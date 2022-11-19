Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.

KOM ekiplerinin 2 ev, 2 depo ve 1 TIR'da yaptığı aramalarda; gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilo tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.