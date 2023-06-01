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Adana'da İmalathaneye dönüştürülen evde 703 litre sahte içki ele geçirildi

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#Adana#Polis#İçki
Adanada İmalathaneye dönüştürülen evde 703 litre sahte içki ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 12:17

ADANA'da imalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, banyoda bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi.

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​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi. Evin banyosunda yapılan aramada, bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi. Fıçılardaki içkiler, polis ekiplerince imha edildi.

Ekipler, ayrıca uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara ve 210 kilogram nargile tütünü ele geçti.

Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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#Adana#Polis#İçki

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