Adana’da iki belediyeye rüşvet operasyonu: 60 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararının ardından ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına dün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve belediye binalarında detaylı aramalar yapıldı.

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi.

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BAŞKAN ÇETİN: BAZI MEMURLARA YÖNELİK

Çukurova belediye Başkanı Soner Çetin, operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Suçlamaların kurumsal değil, bazı memurlarla ilgili kişisel olduğunu dile getiren Çetin, “Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız. Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Belediyede inceleme yapılan belgelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis de zaten ‘Suç unsuruna rastlanmamıştır’ şeklinde tutanak tutmuştur. Herhangi bir belgeyi de götürmemiştir. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz “diye konuştu.