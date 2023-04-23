Adana'da husumetliler arasÄ±nda silahlÄ± kavga: 4 yaralÄ±

Haberin DevamÄ±

Olay, gece saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± BaÄŸtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, aralarÄ±nda alacak-verecek meselesi yÃ¼zÃ¼nden husumet bulunan iki grup, aynÄ± sebepten tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hasan K., Kamer K., SeÃ§kin K. Ve Muhammet Ã–., yaralandÄ±. YaralÄ±lar, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n araÃ§larÄ± ve ihbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan durumunun Â aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen SeÃ§kin K., buradaki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Adana Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.