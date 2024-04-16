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Adana'da feci kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 2’si ağır 7 yaralı

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#Adana#Çukurova#Trafik Kazası
Adanada feci kaza Otomobil, otobüs durağına daldı: 2’si ağır 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 14:54

Adana’nın Çukurova ilçesinde Uğur A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada, sürücü ile duraktaki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Uğur A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada Uğur A. ile durakta otobüs bekleyen Osman Kırık, Metin Canbaz, Hüseyin Koçak, Nursever Koçak, Aysel Kılıç ve Çınar Kartal yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırık ile Canbaz’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Adana#Çukurova#Trafik Kazası

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