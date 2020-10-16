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DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Adana'da facia gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı

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Adana'da facia gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adanada facia gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı

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