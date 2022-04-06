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Adana'da eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

#Adana#Şiddet#Polis

ADANA'da, boşandığı 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü (32) bıçaklayarak öldüren Ümit Sevinç (41), aynı bıçakla boğazını keserek, intihar girişiminde bulundu.

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Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı.

Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı.

İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ü hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adanada eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

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#Adana#Şiddet#Polis

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