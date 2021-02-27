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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 27.02.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Adana'da ele geçirildi! Tam 2 bin 950 litre

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Adana'da ele geçirildi! Tam 2 bin 950 litre
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Adana'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese baskın yaptı.

Adanada ele geçirildi Tam 2 bin 950 litre

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin, iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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