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Haber Giriş: 28.03.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Adana’da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL!

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Adana’da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL!
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Adana’da piyasa değeri toplam 2 milyon lira olan binlerce sahte dezenfektan, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki bir depoda kaçak kimyasal ürün üretim ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine 26 Mart tarihinde depoya baskın düzenledi. Baskında 33 bin 28 adet dezenfektan, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi, 71 bin 850 adet sticker, kapak ve boş kutu ele geçirdi.

Adana’da ele geçirildi Piyasa değeri 2 milyon TL

Piyasa değeri toplam 2 milyon lira olarak belirlenen ürünler imha edilmek üzere polis tarafından alınırken kaçak faaliyet gösteren deponun sahibi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana’da ele geçirildi Piyasa değeri 2 milyon TL

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