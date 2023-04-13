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Adana'da durakta cansız bedeni bulunmuştu... Sigara içtiği için öldürülmüş!

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#Adana#Seyhan#Cinayet
Adanada durakta cansız bedeni bulunmuştu... Sigara içtiği için öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:00

Adana’da kapalı durakta cansız bedeni bulunan İlker Kattar'ın katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısının ifadesinde, "İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince aramızda kavga çıktı sonra da ben oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.

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Olay, 10 Nisan sabahı merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki kapalı otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin öldüğü belirlendi. Ölen şahsın İlker Kattar (53) olduğu tespit edildi. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kattar’ın cansız bedeni, kati ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DARBEDİLİRKEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra Kattar'ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı kayıtlara yansıdı. O şahsın Kattar'ı başından darp ettiği de görüntülerde yer aldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"SİGARA İÇİNCE ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI"

Polis, görüntülerde Kattar’ı darbeden kişinin Murat Ulukan (57) olduğunu kısa sürede tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin de Kattar ile birlikte durakta yaşadığı öğrenildi. Emniyette ifadesin alınan şüpheli Ulukan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Ulukan'ın ifadesinde “İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince aramızda kavga çıktı sonra da ben oradan ayrıldım” dediği öğrenildi.

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#Adana#Seyhan#Cinayet

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