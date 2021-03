Adana'da dere yatağında dehşete düşüren görüntüler! Kokudan durulmuyor, onlarca bulundu

Yüreğir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı öne sürüldü. Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı. Bölgede kafası kesilmiş bir atın gövdesinin de olduğu görüldü.



Mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Mustafa Köroğlu (75), astım hastası olduğunu, kötü kokular nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiğini ifade ederek, "Geceleri kokudan boğulacakmış gibi uyanıyorum. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yeter artık" dedi.







'KOKUDAN DURAMAYACAK HALE GELDİK'



Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz. Burada onlarca kesilmiş at var. Biz artık bu kokudan duramayacak hale geldik. Bu at ve eşeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu at ve eşekleri gece saatlerinde getirip bıraktıktan sonra bir şekilde kaçıyorlar. Bunlar kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılıyor. Sabah uyandığımızda bu görüntüyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.







'KÖPEKLER SALDIRIYOR



Nusrettin Dağgülü da rahat bir şekilde çiftçilik yapamadıklarını anlattı. Dağgülü, "Çocuklarımızı okula götürdüğümüzde köpekler at eti yemeğe geldiği için bölgelerini korumak amacıyla saldırganlaşıyorlar. Bizlere saldırıyorlar. Bu dereye bu leşler boydan boya atılıyor. Maalesef bütün tarlaların önünde bu leşler var" ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara