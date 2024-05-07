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Adana'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövüp yol kenarına bıraktı

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#Adana#Darp#Kavga
Adanada dehşet Tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövüp yol kenarına bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 09:49

Adana’da bir kişi tartıştığı şahsı bayıltana kadar dövüp, sonra sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Polislerin geldiğini gören şahıs, motosiklete binip kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı 70082 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta tartışan 3 kişiden 2’si tekme tokat kavga etmeye başladı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıslardan birisi yediği dayak sonucu bayıldı.
Şahsın bayılması üzerine kavgaya karışan diğer kişi, bayılttığı adamı sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Bu sırada kavgaya karışmayan diğer şahıs ise bir yandan bayılan kişiye bakmaya çalıştı, bir yandan da olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Adanada dehşet Tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövüp yol kenarına bıraktı

POLİS GELDİ, MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI

Çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga ettiği kişiyi bayıltana kadar döven adam, polis aracının geldiğini görünce motosikletine binip polis aracının önünden hızla kaçarak uzaklaştı.

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Kavga ve kaçış anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bayıltana kadar dövülen adamın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Adana#Darp#Kavga

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