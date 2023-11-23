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Adana'da dehşet! İki arkadaşını vahşice katletti

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#Adana#Arkadaş#Kavga
Adanada dehşet İki arkadaşını vahşice katletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 13:26

Adana’da on dokuz yaşındaki Şeref A., köprüde içki içerken tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör’ü (19), bıçaklayarak katletti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki Gençlik Köprüsü’nde meydana geldi. Şeref A., mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör’ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şeref A., yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü karnından bıçakladı. Kaya ile Güngör kanlar içinde yere yığılırken, Şeref A. ise kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULDU

Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alperen Kaya ile Eren Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Adanada dehşet İki arkadaşını vahşice katletti

Şeref A.

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kaya ile Güngör’ün cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şeref A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#Arkadaş#Kavga

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