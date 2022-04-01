Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da dehşet: Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu

#Şiddet#Adana#Polis
Adanada dehşet: Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu

Adana'da şiddet gördüğü için çocukları ile evi terk eden ablası Ümmü U.'ya yardım eden polis memuru Ramazan Y. (32), eniştesi Ramazan U. (36) tarafından tabancayla vuruldu. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Mart günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ümmü U. evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Ramazan U.'dan boşanma kararı aldı. Şiddet görmeye devam eden Ümmü U., Osmaniye'de görevli polis memuru kardeşi Ramazan Y.’den yardım istedi. Adana'ya gelen Ramazan Y., ablası ve yeğenlerini yanına alarak evden çıktı. Eşinin peşinden giden Ramazan U., çocuklarını geri almasını engellemeye çalışan kayınbiraderi Ramazan Y.’yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan polis memuru Ramazan Y., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Adanada dehşet: Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu



EŞİYLE ARASINI BOZDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ramazan U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ramazan U.'yu saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Ramazan U. ifadesinde, kayınbiraderi Ramazan Y.'nin eşiyle arasını bozduğunu ve boşanmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü de bu nedenle tabancayla ateş ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddet#Adana#Polis

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN