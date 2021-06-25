MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var
GeriGündem Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

Adana'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi