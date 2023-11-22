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Adana'da bir tuhaf hırsızlık! İş yeri sahibi "getirirse hediye edeceğim" demişti... Şüpheli yakalandı

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#Adana#Adana Haberleri#Türk Bayrağı
Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:28

Adana’da oto yıkama dükkanına asılı olan Türk bayrağını çekerek koparıp, çalan Cumali S. (38), polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde otomobili kendinin kullandığını ancak bayrağı çalmadığını öne süren Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 17 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının önünde otomobilden inen kişi, iş yerine asılı Türk bayrağını çekerek bulunduğu yerden kopardı.

Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı

Şüpheli, bayrağı otomobiline koyduktan sonra uzaklaştı. Sabah iş yerini açmak için gelen Yusuf Ayık, bayrağın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı

Bir kişinin bayrağı alıp, bölgeden ayrıldığını gören Ayık, polise şikayetçi oldu. Ayık, “Buraya gelip, özür dilesin. Bayrağı ona hediye edeceğim” dedi.

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Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı

18 GÜVENLİK KAMERASI VE PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki 18 güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cumali S. olduğunu tespit etti. Son olarak Pınar Mahallesi’ne gittiği belirlenen Cumali S., olayda kullandığı otomobilde yakalandı.

Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Cumali S., ifadesinde, otomobili kendinin kullandığını ancak bayrağı çalmadığını öne sürdü.

Adanada bir tuhaf hırsızlık İş yeri sahibi getirirse hediye edeceğim demişti... Şüpheli yakalandı

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#Adana#Adana Haberleri#Türk Bayrağı

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