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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

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Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yol kontrolü yaptı.

Şevkiye Mahallesi'nde durdurulan otomobilde 1204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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