Adana’da aynı eve 3’üncü kumar baskını!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Aynı daireye 18 Ağustos, 23 Eylül’de operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden çok sayıda kişiye adli ve idari para cezası uyguladı. Son olarak 28 Eylül’de aynı daireye düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden, 8’ine ise kumar oynamaktan toplam 76 bin TL ceza uygulandı. Evde yapılan aramada, 2 poker masası, para değeri olan 46 pul, 32 bin liralık hareketin olduğu defter ve oyun kağıtlarına el koyuldu.



Polis, son bir ay içerisinde 3’üncü kez kumardan işlem yapılan ve daha önce mührü kırılarak kumara devam edildiği tespit edilen daire sahibi Yunus Ş. (28) hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uyguladı. Emniyete götürülen ve ‘dolandırıcılık’, ‘yaralama’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yunus Ş.’nin, ifadesinde, içeride kumar oynayan şüphelilerin, çay ve yemeğine oyun oynadığını, dairenin mühürlendiğini bilmediğini söylediği öne sürüldü.