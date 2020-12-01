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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Adana’da aranan 28 hükümlü yakalandı

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Adana’da aranan 28 hükümlü yakalandı
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ADANA’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için 29 Kasım günü şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında ‘kasten öldürme’, ‘yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘gasp’, ‘dolandırıcılık’, ‘cinsel saldırı’ suçlarından aranan 28 hükümlü yakalandı. Operasyon, dron ile havadan görüntülendi. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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