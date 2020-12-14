Adana'da aranan 195 kişi yakalandı, 32 ruhsatsız silah ele geçirildi
ADANA’da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 195 şüpheli yakalandı, 32 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 5 iş yerine idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 195 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 6 kalaşnikof, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 10 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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