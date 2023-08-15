×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 70 kilometrelik kovalamaca: Polis aracına sert cisim attılar

Güncelleme Tarihi:

#Kovalamaca#Polis#Adana
Adanada 70 kilometrelik kovalamaca: Polis aracına sert cisim attılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:13

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve otoyolda polis aracına sert cisim attığı öne sürülen otomobildeki 5 kişi, 70 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden sürücü Mehmet Emin Ç.'nin (26) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Haberin Devamı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asayiş denetiminde bulunan devriye ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AOG 874 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Mavi Bulvar'a çıkan, ardından Bülent Angın Bulvarı yönünde kaçışını sürdüren otomobil sürücüsü, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametine yöneldi.

Adanada 70 kilometrelik kovalamaca: Polis aracına sert cisim attılar

POLİS ARACINA SERT CİSİM ATTILAR

Otoyolda kendisini takip eden POLİS aracına sert cisimler attığı öne sürülen otomobildekiler, tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti. Şüphelilerin attığı cisim sonucu takibi sürdüren polis aracının ön camı hasar aldı. Otoyoldan Sarıçam ilçesi Misis çıkışına yönelip, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne giren otomobil sürücüsü, bu kez fabrikaların arasında izini kaybettirmeyi denedi. Baklalı Caddesi'nde ters yöne giren otomobil sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 4 arkadaşı, 70 kilometrelik takip sonucu polis tarafından yakalandı. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, isminin Mehmet Emin Ç. olduğu öğrenilen sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit etti. 5 şüpheli, polis aracına sert cisim atarak devlet malına zarar vermekten gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Öte yandan sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanmak, ters şerit ihlali, drift, trafiği tehlikeye atmak, kırmızı ışıkta geçmek gibi suçlardan ceza uygulanacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovalamaca#Polis#Adana

BAKMADAN GEÇME!