Adana’da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler düzenlenen operasyonla Şahin D. (31), Ramazan D. (33), Orhan A., Fatih Ö. (33), Burhan K. (28) ve Abdi D.’yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Şahin D. ile ağabeyi Ramazan D.’nin özel bir hastanenin oksijen sistemini besleyen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kabloyu çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Fatih Ö. ile Burhan K.’nin ise bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kabloyu çaldığı belirlendi. Abdi D.’nin ise bir iş yerinden klima ünitesi çaldığı, Orhan A.’nın da alışveriş yapan kadına ait bebek arabasından cüzdan çaldığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Orhan A., Fatih Ö. ve Burhan K. tutuklandı, Abdi D., Şahin D. ile Ramazan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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