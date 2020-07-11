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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Adana’da, 450 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Adana’da, 450 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
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ADANA’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan 111 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği bilgisine ulaşması üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. İncirlik Park Alanı’nda, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan polis, piyasa değeri 450 bin lira olan 111 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Kaçak telefonlarla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

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