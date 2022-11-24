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Adana'da 3 çocuk annesi eşini tüfekle katletti

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#Adana#Polis#Şiddet
Adanada 3 çocuk annesi eşini tüfekle katletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 13:57

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Abdullah T., tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı. Polis, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#Polis#Şiddet

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