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ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası

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Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası
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ADANA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. 18 sürücüye kural ihlalinden ceza yazıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yüzde 50 doluluk oranı ile oturma düzeni kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetlenen 5 bin 30 araçtan 18'inin sürücülerine kuralları ihlal ettikleri için ceza yazıldı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın bitene kadar denetimlerin süreceği belirtildi.

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