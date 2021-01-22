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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

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Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde yol kontrol uygulamasında 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Osmaniye-Adana Otoyolunda durdurulan 2 otobüsün bagaj bölümüne tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada M.B. isimli şahsın bagajında 120 kilogram, H.Ş. isimli şahsın bagajında 50 kilogram olmak üzere toplam 170 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

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