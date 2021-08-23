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Gündem
Ali GÖKDAL/SAÄ°MBEYLÄ° (Adana), (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 23.08.2021 - 15:25 | Son GÃ¼ncelleme:

Adana Saimbeyli'de orman yangÄ±nÄ±!

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Adana Saimbeyli'de orman yangÄ±nÄ±!

Adana'nÄ±n Saimbeyli ilÃ§esinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeye sevk edilen ekipler, yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.Â

Ä°lÃ§enin AksaaÄŸaÃ§ mevkisinde saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen nedenle orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ 3 helikopter ve yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme araÃ§larÄ± sevk edildi. Ekipler, yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale ediyor.

Adana Saimbeylide orman yangÄ±nÄ±

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